garlasco il giallo dei capelli ritrovati sul tappetino del bagno tracce rimaste senza un nome

A Garlasco, nel Pavia, emergono nuovi elementi nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Tra le tracce trovate nel bagno dell’abitazione, spiccano capelli senza identificazione, che potrebbero fornire spunti importanti per chiarire la vicenda. Questo ritrovamento apre nuovi interrogativi sulla scena del crimine e le possibili implicazioni per le indagini in corso.

Garlasco (Pavia), 15 dicembre 2025 – Quei capelli senza nome in uno degli ambienti-chiave dell’ omicidio di Garlasco: il bagno dell’abitazione di Chiara Poggi. Come uno scrigno dove non si smette di trovare misteri da svelare. Ecco allora che nella relazione genetico-forense del perito Denise Albani per l ’incidente probatorio di Pavia si parla delle operazioni peritali dello scorso 4 luglio, quando tutti i reperti vengono ispezionati e sottoposti a prelievo. Garlasco, le tracce di Dna attribuibile a Sempio erano sopra o sotto le unghie di Chiara? Perché la partita è decisiva e ancora aperta Sul residuo di tappetino del bagno sono rinvenute “tre presunte formazioni pilifere” (indicate come tracce 114436, 114437, 114438 ). Ilgiorno.it

GARLASCO: I RISULTATI DEL DNA DEI CAPELLI

