Le Centenarie per la pizza il rito della tradizione con il presidente Gennaro Luciano
Sul lungomare di Napoli si è svolto l’ultimo incontro delle Centenarie, l’associazione che riunisce le pizzerie storiche della città. Gennaro Luciano, presidente dell’associazione, ha guidato la serata al ristorante Antonio & Antonio, in un’atmosfera che richiama le tradizioni e i rituali della pizza napoletana. Un appuntamento che conferma l’attaccamento alle radici e la passione per questa arte culinaria secolare.
NAPOLI – Tra i riflessi del lungomare partenopeo, là dove via Partenope accarezza le onde come un antico spartito marino, il ristorante Antonio & Antonio ha offerto il suo scenario all’ultimo convivio ufficiale promosso e organizzato da Gennaro Luciano, presidente dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”. A ricevere gli ospiti con quella signorile cordialità che appartiene alla tradizione dell’ospitalità napoletana è stato il patron Antonio Della Notte, anfitrione impeccabile di una riunione che ha superato i confini del semplice incontro associativo per trasformarsi in autentico rito identitario. 🔗 Leggi su Primacampania.it
