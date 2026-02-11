Le Centenarie per la pizza il rito della tradizione con il presidente Luciano

Sul lungomare di Napoli, il ristorante Antonio & Antonio ha accolto l’ultimo appuntamento ufficiale dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”. Gennaro Luciano, presidente dell’associazione, ha portato avanti la tradizione della pizza con un rito che si ripete da generazioni. La serata si è svolta tra sorrisi, storie e la voglia di mantenere vivo il patrimonio culinario partenopeo.

A ricevere gli ospiti con quella signorile cordialità che appartiene alla tradizione dell'ospitalità napoletana è stato il patron Antonio Della Notte, anfitrione impeccabile di una riunione che ha superato i confini del semplice incontro associativo per trasformarsi in autentico rito identitario. Non una riunione qualunque, ma una sorta di sinodo gastronomico, in cui il pranzo di mare, orchestrato con eleganza e misura, e il simbolico momento del taglio della torta hanno scandito un dialogo serrato sul destino della vera pizza napoletana. Luciano, guida dell'Antica Pizzeria Port'Alba 1738, matrice storica dell'arte bianca più celebre del pianeta, ha ribadito con fermezza una visione limpida: custodire l'autenticità contro ogni deriva di maniera o scorciatoia commerciale, difendendo quell'impasto primigenio che non è solo nutrimento, ma narrazione collettiva, memoria sociale e gesto civile.

