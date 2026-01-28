Corso Garibaldi ci siamo Lunedì partono i lavori consegna entro giugno | Danni limitati al massimo

Questa mattina si accendono i lavori di restyling di Corso Garibaldi. Lunedì mattina iniziano le operazioni, con l’obiettivo di consegnare tutto entro giugno. I lavori prevedono l’installazione di nuova illuminazione, panchine, cestini e fioriere, e sono stati stimati in poco più di mezzo milione di euro. Gli operai si impegnano a limitare i danni al massimo, sperando che il cantiere non crei troppo disagio ai cittadini.

Tempo permettendo, al via lunedì prossimo il restyling di corso Garibaldi: consegna dell’appalto entro giugno prossimo, costo di poco superiore a mezzo milione di euro per nuova luce, arredi, tra panchine, cestini, fioriere. È la prima rivoluzione dopo la posa dell’attuale pavimentazione (che non verrà sostituita) e la pedonalizzazione del corso principale di Ancona. Serviranno, da contratto, 135 giorni di lavori suddivisi in cinque tranche operative per evitare di bloccare tutto il corso per cinque mesi più o meno precisi. Sarà una partenza ‘soft’, nel senso che il primo stralcio dell’intervento riguarderà una parte minima del corso, un tratto lungo 10-15 metri al massimo in cui i tecnici e la ditta valuteranno eventuali problemi, intoppi in corso d’opera, vedi l’applicazione della nuova illuminazione, le fioriere e così via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lunedì si terrà la consegna delle chiavi alla ditta incaricata dei nuovi arredi del Corso.

