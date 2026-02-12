L’attore James Van Der Beek, conosciuto come Dawson in “Dawson’s Creek”, è morto a 48 anni dopo aver combattuto un cancro al colon-retto al terzo stadio. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano l’attore per il suo ruolo iconico e la sua carriera. Van Der Beek aveva conquistato una generazione di adolescenti con le sue interpretazioni, diventando un simbolo di quegli anni. Ora, il mondo dello spettacolo piange la perdita di un volto diventato storico.

J ames Van Der Beek, il Dawson Leery di Dawson’s Creek è morto a 48 anni per un cancro al colon-retto al terzo stadio. La sua scomparsa colpisce al cuore un’intera generazione di adolescenti cresciuta insieme al suo indimenticabile personaggio, il giovane innamorato del cinema e dell’amica Joey Potter ( Katie Holmes ). Nel settembre del 2024 non aveva partecipato alla reunion della serie organizzata in suo onore e aveva commosso con un videomessaggio: «Non riesco a credere di non essere lì con voi stasera, di non poter riabbracciare i miei compagni e ringraziarvi tutti di persona: siete i migliori fan del mondo ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'attore, morto a 48 anni per un cancro, è l'indimenticabile idolo di una generazione di adolescenti cresciuti con "Dawson's Creek"

James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson's Creek, è morto a 48 anni.

È morto James Van Der Beek, l'attore famoso per aver interpretato Dawson Leery in "Dawson's Creek".

