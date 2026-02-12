Lasciare il proprio paese è una sfida molto dura

Molti genitori intervistati raccontano le difficoltà di lasciare il proprio paese. La maggior parte di loro spiega che hanno deciso di partire per cercare un futuro migliore e migliorare la loro vita. La scelta di lasciare tutto non è facile, ma sentono che è l’unico modo per offrire ai figli un’opportunità diversa. Le testimonianze rivelano un desiderio comune di speranza e rinascita, anche se il percorso resta difficile.

Ecco pareri e considerazioni dei genitori intervistati. Qual è il motivo principale che ti ha spinto a partire? "Per migliorare la mia vita e avere un futuro migliore". Qual è stata la cosa più difficile da lasciare? "I genitori". Cosa hai fatto appena arrivato? "Imparare la lingua e trovare un lavoro". Molti hanno raccontato che all’inizio li hanno colpiti il modo di parlare della gente, il cibo e le persone. Qualcuno ha anche detto che immaginava l’Italia più pulita e organizzata. Questo lavoro ci ha fatto capire che la migrazione è un fenomeno complesso, ma soprattutto umano, fatto di storie, speranze e coraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

