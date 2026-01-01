Pensioni il governo Meloni ha reso la vita molto molto più difficile a chi vuole lasciare il lavoro

Il governo Meloni ha introdotto modifiche alle norme sulle pensioni, rendendo più complesso il percorso per chi desidera andare in pensione. Dopo tre anni e quattro leggi di bilancio, molte delle promesse iniziali sono rimaste insoddisfatte. Questa situazione ha aumentato le difficoltà per gli italiani che pianificano il pensionamento, evidenziando un quadro normativo in continua evoluzione e con poche certezze.

Dopo tre anni e quattro leggi di bilancio, il governo Meloni non ha mantenuto quasi nessuna delle sue promesse per quanto riguarda le pensioni. La legge Fornero è ancora in piedi, e anzi è più rigida di prima; gli anticipi pensionistici sono spariti; l'età pensionabile aumenterà; e per i giovani l'unica soluzione proposta è rinunciare al Tfr per versarlo in fondi pensione privati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Ultimo colpo sulle pensioni. Addio a Opzione donna. "Per noi non c'è più nulla"; Opzione donna, addio: il governo elimina lo strumento per la pensione anticipata per le lavoratrici (ma negli ultimi anni era sempre meno usato); Manovra, via libera definitivo alla Camera: 216 sì| Meloni: «Manovra seria e responsabile». Schlein: «Colpa di altri? Non vi crede più nessuno». Giorgetti: stop aumento età pensionabile già dal 2027 se possibile. Il governo Meloni annaspa sulle pensioni. E l'opposizione non ha un piano alternativo – L'analisi - Da oltre un decennio la Lega salviniana brandisce la scure al grido "aboliamo la riforma Fornero", nel 2022 il programma elettorale di Fratelli d'Italia ... ilfattoquotidiano.it

Manovra 2026 e pensioni: Fornero torna a parlare e scuote il governo Meloni - Tra manovra 2026, finestre, lavoro e scontri politici, ecco cosa sta succedendo davvero. urbanpost.it

Manovra: Boccia, governo bugiardo su pensioni ha preso in giro italiani - "Il governo Meloni con questa manovra ha dimostrato di essere un governo bugiardo che ha preso in giro gli italiani. ansa.it

Il governo non esclude di poter modificare le pensioni nel 2026: nella notte ha dato parere contrario a un ordine del giorno del deputato Pd Arturo Scotto che chiedeva di astenersi da ogni iniziativa per eliminare il riscatto della laurea x.com

Il governo spagnolo ha approvato un decreto di fine anno che introduce misure economiche a favore di lavoratori e pensionati. rivalutazione delle pensioni minime del 7% adeguamento delle pensioni contributive del 2,7% in linea con l’inflazione reale il - facebook.com facebook

