Michele Mariotti direttore d’orchestra del Capodanno di Venezia 2026 | opera e orari per seguire il concerto
Il 1° gennaio 2026, Michele Mariotti dirige il tradizionale concerto di Capodanno a Venezia, presso il Teatro La Fenice. Di seguito, le informazioni su orari e repertorio per seguire l’evento e vivere questa importante occasione musicale.
Il direttore d'orchestra Michele Mariotti dirige oggi, giovedì 1 gennaio 2026, il concerto di Capodanno 2026 di Venezia, al Teatro La Fenice. L'evento potrà essere seguito su Rai 1 e in differita su Rai 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alla Fenice Michele Mariotti dirige il Concerto di Capodanno - Solisti il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman. adnkronos.com
La Fenice sceglie un Maestro pesarese: a Capodanno dirige il concerto Mariotti - PESARO C’è grande attesa per l’evento che vedrà Michele Mariotti, il 46enne direttore pesarese che ha saputo ritagliarsi una posizione di merito tra i direttori italiani di punta della sua generazione ... corriereadriatico.it
Il primo concerto di Capodanno alla Fenice per il Maestro Michele Mariotti. Il terzo per il soprano Rosa Féola. Da Rossini a Bellini, da Mascagni a Puccini e poi Donizetti un repertorio magico. Il tradizionale concerto di Capodanno verrà trasmesso dalla Fenice - facebook.com facebook
Venezia, Teatro La Fenice – Concerto di Capodanno 2026 diretto da Michele Mariotti x.com
