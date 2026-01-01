Michele Mariotti direttore d’orchestra del Capodanno di Venezia 2026 | opera e orari per seguire il concerto

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° gennaio 2026, Michele Mariotti dirige il tradizionale concerto di Capodanno a Venezia, presso il Teatro La Fenice. Di seguito, le informazioni su orari e repertorio per seguire l’evento e vivere questa importante occasione musicale.

Il direttore d'orchestra Michele Mariotti dirige oggi, giovedì 1 gennaio 2026, il concerto di Capodanno 2026 di Venezia, al Teatro La Fenice. L'evento potrà essere seguito su Rai 1 e in differita su Rai 5. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L'Orchestra Italiana in concerto a Capodanno per traghettare i foggiani nel 2026

Leggi anche: Enrico Pagano, il direttore d’orchestra più giovane del Donizetti Opera: “Amo la musica”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

michele mariotti direttore d8217orchestraMichele Mariotti direttore d’orchestra del Capodanno di Venezia 2026: opera e orari per seguire il concerto - Il direttore d'orchestra Michele Mariotti dirige oggi, giovedì 1 gennaio 2026, il concerto di Capodanno 2026 di Venezia, al Teatro La Fenice ... fanpage.it

michele mariotti direttore d8217orchestraAlla Fenice Michele Mariotti dirige il Concerto di Capodanno - Solisti il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman. adnkronos.com

La Fenice sceglie un Maestro pesarese: a Capodanno dirige il concerto Mariotti - PESARO C’è grande attesa per l’evento che vedrà Michele Mariotti, il 46enne direttore pesarese che ha saputo ritagliarsi una posizione di merito tra i direttori italiani di punta della sua generazione ... corriereadriatico.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.