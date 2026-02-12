L’amniocentesi è l’unico esame che dà certezza per la trisomia 21?

L’amniocentesi è l’unico esame che dà certezza sulla presenza della trisomia 21, ma molte mamme scelgono di farla solo dopo aver ricevuto un risultato di rischio intermedio come nel caso di Martina, che al primo trimestre aveva fatto il test combinato e aveva scoperto di essere a rischio aumentato senza avere una risposta definitiva.

Al primo trimestre ho fatto il test combinato e mi è risultato a rischio aumentato per trisomia 21 (valore intermedio, non altissimo ma nemmeno rassicurante). Ho fatto poi il DNA fetale ed è risultato negativo, ma io continuo ad avere paura che qualcosa sfugga. L’amniocentesi è davvero l’unico esame che può dare certezze? È vero che il rischio di aborto è molto più basso rispetto al passato? Buongiorno signora, il DNA fetale ha un’attendibilità molto elevata per la trisomia 21 (oltre il 99%). Resta comunque un test di screening. L’amniocentesi è invece un esame diagnostico certo, con un rischio di aborto oggi stimato intorno allo 0,1–0,2%. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

