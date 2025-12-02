L’amniocentesi dà sicurezza sulla salute del feto?
Buongiorno dottore, sono alla 18esima settimana di gravidanza e in attesa di conoscere l’esito dell’amniocentesi fatta in seguito al test del Dna alla 11esima settimana. Il test di screening ha dato esito di delezione parziale del cromosoma 10 q. 25.1- q 26.3. Mi hanno detto che si tratta di un’anomalia con conseguenze gravissime e invalidanti che mi ha fatto piombare in uno stato di terrore e tristezza per il futuro del bambino. Vorrei sapere se potrò mai conoscere con certezza lo stato di salute di mio figlio prima della nascita o se rischierò comunque di non avere questa certezza fino a quando non sarà nato? Grazie infinite della sua risposta. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
