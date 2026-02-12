La voce di Alberto Ravagnani ex prete | Ho visto il volto cattivo della Chiesa L'amore ha pesato

Alberto Ravagnani, ex prete noto sui social come don Alberto, ha fatto un passo indietro dal ministero sacerdotale. In un video pubblicato online, dice di aver visto il volto cattivo della Chiesa e di aver sentito pesare l’amore che, a suo avviso, non è stato sempre presente. Nonostante abbia lasciato la veste religiosa, promette di continuare a parlare di fede sui social, con parole più dirette e senza filtri.

Alberto Ravagnani era conosciuto sui social come don Alberto. Da pochi giorni ha lasciato il ministero sacerdotale ma continuerà a creare contenuti sui social sulla Fede. In questa intervista a Fanpage.it racconta tutte le ragioni della sua scelta.

