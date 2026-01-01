Silvia Uras replica a Maria Esposito | Nessuno sapeva di noi se credo all'amore è perché l'ho visto nei tuoi occhi
Silvia Uras ha risposto a Maria Esposito dopo la sua dedica, affermando:
Silvia Uras ha replicato alla dedica di Maria Esposito: "Nessuno vedeva, nessuno sapeva. Solo noi due. In mezzo alla tempesta, tu eri il mio posto sicuro. Ci siamo scelte ogni giorno, anche quando era difficile. Anche quando sembrava impossibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
