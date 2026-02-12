Per anni si è creduto che la vitamina C potesse aiutare a prevenire il stagione di raffreddori. Ora, nuovi studi smentiscono questa idea. La vitamina C, infatti, non sembra avere effetti significativi né per evitare i malanni invernali né per curarli. Nonostante siano ancora molti a usare integratori a base di questa sostanza, le ricerche recenti indicano che non porta benefici concreti contro il raffreddore.

Contrordine, la vitamina C non aiuta a prevenire il raffreddore. Da sempre riconosciuta come un “toccasana”, come dimostra il fatto che spesso si ricorra a integratori specifici, non contribuirebbe né a evitare i malanni tipici della stagione invernale, né a curarli. Insomma, non sarebbe un rimedio per tornare in salute in minor tempo. A dirlo sono le evidenze emerse negli ultimi anni. Ciononostante, come ricordano gli esperti, la vitamina C rimane un potente alleato, grazie ai molti benefici che porta alla salute generale. La vitamina C e il raffreddore: un toccasana?. Considerata a lungo un toccasana contro raffreddore e altre malattie tipiche del periodo invernale, la vitamina C è oggetto di “ripensamenti” da parte della comunità scientifica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La vitamina C non aiuta contro il raffreddore: la svolta negli studi e come sostituirla

Tra Vitamina D e Vitamina E, entrambe svolgono ruoli importanti nel nostro organismo.

