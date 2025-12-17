L’Agenzia spaziale europea lancia due nuovi satelliti Galileo

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha effettuato il lancio di due nuovi satelliti del sistema di navigazione Galileo, rafforzando la rete di servizi di localizzazione. L’operazione, avvenuta nelle prime ore di mercoledì 17 dicembre dallo spazioporto di Kourou, rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo delle infrastrutture spaziali europee.

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha lanciato nelle prime ore di mercoledì 17 dicembre due nuovi satelliti del sistema di navigazione Galileo, decollati dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Sono stati messi in orbita per conto della Commissione europea e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA). Secondo Arianespace, i satelliti – designati SAT 33 e SAT 34 – rientrano nella quattordicesima missione di lancio del programma Galileo.

