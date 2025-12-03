Torino il Comune alza la tassa di soggiorno | +3.80 euro nei b&b e +4.40 euro in hotel

Torino sta diventando sempre più una meta turistica. Confermano ciò i numeri degli arrivi in città: per quel che riguarda il 2025 - benché i dati siano parziali perché l'anno non è ancora finito, anzi mancano le festività natalizie - il 37% dei 2.9 milioni di turisti venuti in Piemonte è passato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Cresce il turismo a Torino e il Comune alza la tassa di soggiorno: +3.80 euro nei b&b e +4.40 euro in hotel - I turisti pagheranno tariffe simili a quelle di Napoli Torino sta diventando sempre più una meta turistica. Riporta torinotoday.it

Torino alza la tassa di soggiorno per hotel e b&b - Domani il Comune vara la delibera, si va verso un rincaro per tutte le categorie d’albergo Torino si prepara a ritoccare al rialzo la tassa di soggiorno, il contributo che i turisti pagano per pernott ... Come scrive torino.repubblica.it

Torino alza la tassa di soggiorno: esplode la rabbia degli albergatori - E il dibattito sulla tassa di soggiorno diventa il simbolo di una domanda più ... Come scrive giornalelavoce.it

Torino aumenta la tassa di soggiorno fino a 4,40 euro a notte. L’ira degli albergatori: «Profondamente iniqua» - «Il turismo in questa città è come un elastico, si tira finché non si strappa. Segnala torino.corriere.it

Federalberghi Torino è contraria all’aumento della tassa di soggiorno: “a pagare siano soltanto le attività e i clienti della ricettività” - "Auspichiamo finalmente l’apertura dei servizi interni alla clientela che non soggiorna nelle strutture ricettive" ... quotidianopiemontese.it scrive

Aumento della tassa di soggiorno, Federalberghi Torino insorge: "A pagare sono sempre attività e clienti" - Federalberghi Torino esprime la propria contrarietà all’aumento della tassa di soggiorno di cui si è discusso stamani in Giunta comunale e chiede maggiore attenzione e centralità per la categoria. Come scrive torinoggi.it