senza gud ora si cambia gosens spinge alto parisi ma harrison ha convinto

La Fiorentina si prepara a cambiare passo senza Gudmundsson. Gosens si impegna a spingere alto Parisi, mentre Harrison si conferma come una scommessa vincente. Il tecnico Vanoli dovrà riorganizzare l’attacco in un momento cruciale della stagione, con l’assenza dell’ivoriano che mette alla prova la squadra. La sfida ora è trovare subito la giusta quadratura per non perdere terreno in campionato.

La Fiorentina è chiamata a cambiare pelle proprio nel momento più delicato della stagione. L’assenza forzata di Albert Gudmundsson, anche se meno pesante del previsto dal punto di vista clinico, costringerà infatti Paolo Vanoli a ridisegnare l’assetto offensivo della sua squadra in una fase in cui ogni dettaglio può fare la differenza. L’islandese, salvo sorprese, sarà costretto a saltare sia la trasferta di San Valentino a Como che l’impegno di Conference contro lo Jagellonia, con l’obiettivo concreto di tornare a disposizione per il derby salvezza di lunedì 23 contro il Pisa. Fino ad allora, però, serviranno idee nuove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Fiorentina si prepara alla sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev

FOTO - Così cambia la #Fiorentina di #Vanoli: i due moduli dopo il mercato x.com