La studentessa nota come la secchiona si rifiuta di far copiare durante l’esame. La scena si è svolta in modo deciso, senza esitazioni. La ragazza ha scelto di mantenere la propria integrità, lasciando i compagni senza scuse e senza possibilità di aggirare le regole. Ora si aspetta di capire se questa scelta le porterà qualche conseguenza o se, al contrario, si rivelerà una mossa vincente.

Questa volta l'ha fatta grossa. E se questo, alla fine, sarà un bene o un male pare che ce lo dirà ben presto proprio lei stessa. "Lei" è Mrs ChatGpt, che poi chissà perché ce la propinano sempre donna e pure d'una certa età. Studiata, voluta e programmata per dare consigli, alleggerire lo studio, trovare rapide soluzioni, tracciare autostrade nei percorsi accidentati e tortuosi dell'apprendimento, ora ha deciso che può negarsi sul più bello e lì, farci pure la morale. A sorpresa, peraltro. Lo hanno sperimentato a loro spese alcuni studenti universitari (niente di nascosto, hanno fatto anche dei TikTok) che si sono trovati durante un esame non solo a bocca asciutta, leggesi senza soluzione - e questo è senz'altro un bene - ma pure con la ramanzina - e questo bene non tanto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La secchiona non fa copiare l'esame

Approfondimenti su secchiona esame

La Delfino affronta oggi l'esame all’Atletico Mondolfo nella prima giornata del girone di ritorno di Prima Categoria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su secchiona esame

La secchiona non fa copiare l'esameCosa succede se un'Intelligenza Artificiale scende in questo campo, fragile equilibrio tra cultura, emozioni, ragione ed esperienza? ilgiornale.it

Una SFIGATA orgogliosa di esserlo! E a quelli che da bambina mi chiamavano sfigata, quattrocchi, secchiona, dico GRAZIE. Se non segui la tv, se non ti vesti come tutti e non sei come gli altri, diventi automaticamente una persona-che-non-va-bene. Se ami le - facebook.com facebook