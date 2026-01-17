La Delfino fa l’esame all’Atletico Mondolfo

La Delfino affronta oggi l'esame all’Atletico Mondolfo nella prima giornata del girone di ritorno di Prima Categoria. Sono sette le partite anticipate, con inizio previsto per le 14:30, salvo eventuali variazioni. Un momento importante per entrambe le squadre, che mira a mantenere la concentrazione e proseguire nel percorso di stagione con obiettività e impegno.

Oggi per la prima giornata del girone di ritorno la Prima categoria anticipa sette partite. Come da programma ufficiale l'inizio delle gare (salvo alcuni casi) è fissato per le ore 14,30. Atletico Mondolfo 1952-Csi Delfino Fano. I padroni di casa (terzi) vengono dalla 'cinquina' rifilata al Muraglia mentre gli ospiti (ultimi) dal pari al comunale di Macerata Feltria. "Gara da non sottovalutare – dice il ds dell'Atletico Mondolfo Paolo Pretelli – veniamo da una bella vittoria ma sappiamo anche che in questo campionato ogni partita fa storia a sé. Abbiamo tutti a disposizione tranne Rossini che è in recupero, un'assenza che ci ha pesato in questi mesi".

