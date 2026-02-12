La schedina | Venerdì da campioni | il Milan a Pisa PSG e Dortmund in campo

Venerdì sera si apre con una sorpresa nella Serie A. Il Milan affronta il Pisa in un match che promette emozioni, mentre in giro per l’Europa si sfidano grandi club come PSG e Dortmund. La giornata calcistica si accende subito, con i tifosi che aspettano di vedere come andrà a finire.

Il venerdì calcistico del 13 febbraio 2026 segna l’apertura dei nuovi turni nei principali campionati europei, con la Serie A che propone un inedito e suggestivo anticipo serale. In un continente ancora scosso dai verdetti delle coppe nazionali, i riflettori si spostano sulla regolarità dei tornei, dove la gestione delle energie e la profondità delle rose iniziano a pesare in modo determinante sulla corsa ai titoli e alla salvezza. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 13022026 19:00 FRANCIA: Ligue 1 Rennes – Paris Saint Germain Multigol 2 – 4 squadra ospite 13022026 19:30 PORTOGALLO: Liga Portugal Santa Clara – Benfica Multigol 0 – 1 casa + 1 – 3 ospite 13022026 20:00 OLANDA: Eredivisie Volendam – PSV Squadra ospite segna in entrambi i tempi 13022026 20:30 GERMANIA: Bundesliga Borussia Dortmund – FSV Mainz Combo 1X + Over 1,5 13022026 20:45 ITALIA: Serie A Pisa – Milan 2 13022026 21:05 FRANCIA: Ligue 1 Monaco – Nantes 1 Il piatto forte in Italia è la sfida della Cetilar Arena, dove il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Pisa. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Milan Pisa

Questa mattina si fa più concreta l’ipotesi che Christian Pulisic possa tornare in campo venerdì contro il Pisa.

Adrien Rabiot farà il suo debutto con il Milan in trasferta contro il Pisa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milan Pisa

