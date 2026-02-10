Milan venerdì a Pisa con Pulisic? Dipenderà da Allegri | la sensazione ad oggi

Questa mattina si fa più concreta l’ipotesi che Christian Pulisic possa tornare in campo venerdì contro il Pisa. L’attaccante statunitense del Milan sta recuperando dalla borsite all’ileopsoas e in questi giorni sta lavorando per essere disponibile. Tuttavia, tutto dipende ancora da come si sentirà nelle prossime ore, e la decisione finale spetta ovviamente ad Allegri. I tifosi sperano di vederlo in campo, ma ancora non c’è certezza.

Anche ieri, infatti Pulisic ha lavorato a parate ma ci si attende che oggi o domani si unisca al gruppo. La sua condizione migliora, anche se non può essere al top. L'infiammazione (borsite all'ileopsoas) può dirsi ormai quasi superata. Per questo, se 'Capitan America' rispetterà la tabella di marcia, la sua convocazione per Pisa-Milan sarà esclusivamente una scelta tecnica di Massimiliano Allegri. In attacco, titolari, dovrebbero partire Christopher Nkunku e Rafael Leão. Con Niclas Füllkrug e, per l'appunto, Pulisic inizialmente in panchina, ma si vedrà. Il 2026 dello statunitense, finora, è stato decisamente sotto tono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it

Dopo la partita contro il Bologna, Allegri ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Leao, che ha riposato ieri sera.

Allegri sta decidendo se far partire Pulisic e Leao nella trasferta di Pisa.

