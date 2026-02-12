La Ruota della Fortuna vittoria rubata ma Gerry resta molto deluso

Nella puntata dell’11 febbraio 2026, Gerry si è trovato al centro di una vittoria che ha lasciato molti a bocca asciutta. La trasmissione ha mostrato una svolta nella sua formula, ma lui si è mostrato deluso, convinto di aver perso un’occasione importante. La scena ha acceso discussioni tra i fan e gli spettatori, che si aspettavano un risultato diverso.

Nella puntata dell' 11 febbraio 2026 si conferma la trasformazione dell'anteprima de La Ruota della Fortuna. Concorrenti presentati in anticipo rispetto al solito e Samira Lui che non si trattiene più alla base delle scale per chiacchierare con Gerry Scotti. Modificato anche il giramondo, senza più parole particolare per spingere il conduttore a rispondere a domande degne di Chi vuol essere milionario. Il motivo sembrerebbe chiaro, ovvero consentire alla prima serata di partire a un orario consono. La puntata del game show però si conclude quasi alle 22. Un ritardo di 40 minuti circa per Una nuova vita, che cancella quest'ipotesi.

