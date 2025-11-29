La Ruota della Fortuna Samira Lui punzecchia Gerry Scotti | Lei vale molto

Serata dopo serata, La Ruota della Fortuna diventa sempre più avvincente. Il merito è anche della sempre maggiore complicità tra i due conduttori che, nella serata di sabato 29 novembre, mostrano il loro lato più pungente e cattivello. E non mancano da parte di Samira Lui le bonarie prese in giro a Gerry Scotti che resta letteralmente di stucco. La battuta pungente di Samira Lui. Samira Lui è sempre più vivace e sicura di sé. L’ex concorrente del Grande Fratello – pronta a condurre uno show tutto suo e forse anche a Sanremo – si muove ormai con grande libertà nello studio de La Ruota della Fortuna e si dimostra in grado di tenere testa persino al veterano della televisione che lo affianca. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui punzecchia Gerry Scotti: “Lei vale molto”

