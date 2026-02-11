A pochi giorni dalla scomparsa di Patrizia De Blanck, il dolore si fa sentire forte tra amici e familiari. La famiglia si prepara a organizzare il funerale, mentre la figlia Giada ha già fatto una richiesta speciale. La notizia della morte della contessa, conosciuta dal pubblico come una delle protagoniste del mondo dello spettacolo, ha commosso molti.

A pochi giorni dalla morte di Patrizia De Blanck, il dolore e la commozione restano forti per la scomparsa della Contessa del Popolo venuta a mancare a 85 anni. A tenere viva la sua memoria con grande affetto è la figlia Giada che, dopo aver raccontato di essere stata accanto alla madre fino alla fine durante una malattia devastante, ora rivela quando e come si svolgerà l’ultimo saluto. Un funerale semplice per una donna “straordinaria”, ha spiegato Giada: per lei e per la cerimonia, la contessina ha una richiesta molto chiara. Funerale di Patrizia De Blanck, la richiesta della figlia Giada. La morte di Patrizia De Blanck, venuta a mancare l’8 febbraio 2026, ha lasciato senza parole molti grandi nomi dello spettacolo e tante persone che, nel corso della sua vita, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sua indole e il suo carattere a tratti fuori dalle righe. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Patrizia De Blanck, la richiesta della figlia Giada per il funerale

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

Patrizia De Blanck, volto noto della televisione italiana, è morta a 84 anni.

La figlia Giada, i mariti, la tv: la vita di Patrizia de Blanck, contessa anche della tv; Addio a Patrizia De Blanck, indimenticabile contessa della tv e regina dei salotti mondani; Morte Patrizia De Blanck, la figlia Giada: Per me era anche un'amica, noi inseparabili. Neanche la morte potrà dividerci; La malattia e le cause della morte di Patrizia De Blanck: Devastante.

