La Regione prova ad arrestare l' avanza della Xylella | i mandorli abbandonati verranno eradicati
La Regione Puglia avvia l’operazione di eradicazione dei mandorli abbandonati vicino alle zone infette. L’obiettivo è fermare l’avanzata del batterio che colpisce gli alberi e mette a rischio l’agricoltura locale. Da oggi, i proprietari devono rimuovere o trattare gli alberi entro i 400 metri dai confini delle aree infette, altrimenti scattano sanzioni. La decisione mira a contenere il problema e a tutelare le colture sane.
L’intervento, disposto dalla Giunta regionale, punta a ridurre i focolai d’infezione e a tutelare il comparto dell’uva da tavola, tra i settori strategici per l’economia pugliese La Regione Puglia prova a imprimere un'accelerata sul fronte della prevenzione fitosanitaria. Difatti, entra nella fase operativa l’estirpazione obbligatoria dei mandorli marginali o in stato di abbandono situati entro i 400 metri dal perimetro delle aree delimitate per Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa. La misura, attuata tramite Arif, si inserisce nel quadro delle misure fitosanitarie di eradicazione e prevenzione del batterio, con l’obiettivo primario di tutelare colture di pregio e comparti produttivi di rilievo economico per l’agricoltura pugliese.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
La Xylella avanza, nuovi focolai sul Gargano: scoperti altri 177 alberi infetti
La malattia della Xylella continua a diffondersi sul Gargano.
