La vittoria dei campioni francesi di danza sul ghiaccio a Milano Cortina 2026 sta scatenando polemiche. Guillaume Cizeron, uno dei protagonisti, si trova nel centro di accuse che riguardano anche l’ex partner di Laurence Fournier Beaudry. Mentre i pattinatori francesi hanno conquistato il podio, il dibattito pubblico si concentra sulle vicende personali e sui comportamenti di alcuni atleti, creando tensioni nel mondo dello sport.

La nuova campionessa olimpica è Laurence Fournier Beaudry, nata a Montréal il 18 luglio 1992, canadese naturalizzata francese, in coppia con Guillaume Cizeron, lui sì nato francese, già campione olimpico a Pechino 2022 con Gabriella Papadakis, con la quale ha conquistato l'argento a Pyeongchang 2018, cinque titoli mondiali, altrettanti europei e sette francesi. Il cambio di partner è centrale in questa storia. I due hanno chiuso la loro esperienza insieme dopo Pechino. Sembra un ritiro definitivo, ma Cizeron è tornato un anno fa con una nuova partner. Gabriella ha nel frattempo pubblicato un libro in cui ha raccontato di essere stata, con il partner storico, in situazioni pericolose per la sua salute fisica e mentale: «La sola idea di trovarmi da sola con lui mi terrorizzava: il problema è che il tipo di relazione che ho avuto con Guillaume è comune all’intero ambiente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La polemica sui campioni francesi della danza sul ghiaccio: Guillaume Cizeron controllante e critico, gi abusi di cui è accusato l'ex partner di Laurence Fournier Beaudry

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Dopo aver concluso la prova di rhythm dance alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Guignard e Fabbri inseguono ancora la coppia leader Fournier Beaudry-Cizeron.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Sestu omaggia Gigi Riva: inaugurato il nuovo murale in piazzale Campioni d'Italia; Sinner e Bebe Vio alle Olimpiadi: i campioni azzurri aiutano come controllori speciali; Referendum, video Pd per il no mostra l’Italia del curling. Coni indignato. Mosaner: rimuovetelo; Referendum giustizia, il Pd posta un video per il no con gli atleti olimpici. Rimosso dopo le proteste degli azzurri.

Pattinaggio di figura: DIAMANTI! Charléne Guignard e Marco Fabbri recuperano una posizione e si fermano ai piedi del podio a Milano Cortina 2026. Guillaume Cizeron trionfa con Laurence Fournier Beaudry ed entra nella storia! facebook

Vale la medaglia d’ORO l’intensa danza sul ghiaccio della coppia francese Guillaume Cizeron e Laurence Fournier Beaudry. #WinterOlympics #OlimpiadiInvernali2026 x.com