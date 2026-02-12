La piscina probatica e Euridice

La rassegna Parola Chiave torna in scena con un nuovo appuntamento dedicato alla poesia. Dopo aver analizzato il teatro di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, questa volta si concentra sulla parola poetica, questa volta in un contesto diverso. La scena si trasforma in un luogo di scoperta, mentre gli artisti portano in teatro le loro interpretazioni, lasciando il pubblico a riflettere sul potere delle parole.

Dopo la prima incursione a indagare la parola nel mondo del teatro, con l’incontro funambolico tenuto dai due teatranti Antonio Rezza e Flavia Mastrella, prosegue l’esplorazione della rassegna Parola Chiave nella nostra lingua, ancora una volta sulla scena, ma attraverso la parola poetica. Sono infatti azioni poetiche attraverso i versi quelle di Euridice e La piscina probatica di Adriano Engelbrecht, che andranno in scena il 19 febbraio alle ore 21.00 al Teatro di Felegara, presso il Comune di Medesano, nuovo appuntamento della rassegna dal titolo “Parola chiave”, che ha luogo nell’ambito della Stagione 20252026 Teatro nel Taro.🔗 Leggi su Parmatoday.it

