La metà dei lupi in Italia ha tracce di cane nel DNA | l'ibridazione è la vera emergenza

Quasi il 50% dei lupi in Italia analizzati presenta tracce di DNA di cane. Questo significa che l’ibridazione tra le due specie sta diventando un problema più diffuso di quanto si pensasse. La loro identità genetica è a rischio e la situazione sta preoccupando biologi e ambientalisti.

Quasi il 50% dei lupi italiani analizzati in Italia mostra tracce di DNA di cane, segno che l’ibridazione è un fenomeno crescente e più diffuso di quanto pensavamo: l'identità genetica della specie è in pericolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lupi Italia

Nel contesto italiano, il Sud evidenzia una situazione critica riguardo ai salari, con quasi la metà dei lavoratori che percepisce meno di 15 mila euro all’anno.

Nell’ultima udienza dell’incidente probatorio a Garlasco, si sono vissuti momenti sorprendenti: l’arrivo inaspettato di Alberto Stasi, discussioni sulla perizia e tracce di DNA, creando un’atmosfera di tensione e attesa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lupi Italia

Argomenti discussi: Civitella Alfedena, il borgo dei lupi e dei camosci. Senza impianti di risalita; Lupi? Bisogna imparare a conviverci. Le ordinanze del Comune di Pesaro aiutano ma tra settembre e febbraio saranno sempre presenti; 'Nina dei Lupi’: il mondo dopo le tempeste solari; Attualità e cultura: il ritorno del lupo in pianura. Riflessioni e informazioni.

In Italia metà dei lupi ha nel DNA i geni del cane. Lo studio su 700 esemplari recuperati mortiPubblicata su Biological Conservation una ricerca italiana che mostra come il 46,7% degli individui esaminati abbia nel patrimonio genetico le caratteristiche del cane. Come può influire sulle politic ... msn.com

Ecco la reazione di paura dei lupi alla voce umanaLo studio dimostra inoltre che la paura degli umani, prevalentemente attivi di giorno, costringe i lupi a limitare le loro attività alla notte. Insomma, il terrore dell’uomo ha spinto i lupi a ... lastampa.it

Come chiami la tua dolce metà In Italia abbiamo l'imbarazzo della scelta per i nomignoli romantici. Ecco i 7 più amati: Topolino/a – Un classico intramontabile. Amore – Universale e diretto. Tesoro – Per chi è davvero prezioso. Cuore – P facebook

Blog | Stem, in Italia le laureate sono meno della metà degli uomini - Alley Oop alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/11/ste… x.com