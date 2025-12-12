Nel Sud i salari sono un’emergenza nell’emergenza | quasi la metà dei lavoratori sotto i 15mila euro

Nel contesto italiano, il Sud evidenzia una situazione critica riguardo ai salari, con quasi la metà dei lavoratori che percepisce meno di 15 mila euro all’anno. Questa problematica rappresenta un’ulteriore sfida in un quadro già complesso, evidenziando le profonde disuguaglianze che caratterizzano il mercato del lavoro nel Mezzogiorno.

La questione salariale in Italia è una vera e propria emergenza sociale. Lo è ancor di più nel Mezzogiorno. Nel 2024 nel settore privato il salario lordo medio nazionale è di 24.486 euro annui, mentre nel Meridione si ferma a 18.148 euro, con un divario di -25,9% rispetto all’Italia. È quanto si legge in uno studio dell’ufficio economia della Cgil che analizza i dati Inps del settore privato (esclusi agricoli e domestici) e diffuso alla vigilia dello sciopero generale proclamato dal sindacato guidato da Maurizio Landini contro una Manovra ingiusta e per reclamare l’aumento di stipendi e pensioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nel Sud i salari sono un’emergenza nell’emergenza: quasi la metà dei lavoratori sotto i 15mila euro

