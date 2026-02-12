La famiglia Berlusconi è di nuovo pronta a cambiare la politica italiana e a qualcuno non piacerà

La famiglia Berlusconi si prepara a tornare in campo. Marina, Pier Silvio e altri membri sono pronti a spingere per un rinnovamento di Forza Italia, con un impegno più diretto. Non si tratta solo di un cambio di volto, ma di un vero e proprio restyling del partito, che potrebbe portare a conseguenze inaspettate sulla scena politica italiana. Qualcuno non sarà contento di questa svolta.

Che si tratti di Marina o Pier Silvio, oppure semplicemente di un restyling di Forza Italia con un maggiore impegno diretto, una cosa è certa: la famiglia Berlusconi non può più stare a guardare. Vi spiego il perché.🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesca Pascale annuncia la sua disponibilità a sostenere i congressi regionali di Forza Italia, auspicando un leader legato alla famiglia Berlusconi.

Mediaset-Corona, Forza Italia si schiera con la famiglia Berlusconi: Solidarietà, libertà di espressione non è diffamareForza Italia si schiera con i figli del suo indimenticato presidente Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio. Dopo il comunicato di Mediaset in cui si afferma che la libertà di espressione non è, e n ... adnkronos.com

Marina Berlusconi su Corona se la ride: Falsissimo è noiosissimo, se la vedono i mie legaliMarina Berlusconi replica alle accuse di Corona, sottolinea i risultati di famiglia e conferma le azioni legali contro l'ex paparazzo. serial.everyeye.it

Facile prendersela con Signorini, Gerry Scotti e la famiglia Berlusconi. Fabrizio Corona è pronto a rivelare i segreti di Gaeta - facebook.com facebook

I cinque eredi #Berlusconi (Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi) si sono distribuiti 65 milioni di euro di dividendi, derivanti da utili e riserve delle quattro holding che appartenevano all'ex premier e con cui Silvio Berlusconi controllava Fininvest, la finan x.com