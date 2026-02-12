La famiglia Berlusconi è di nuovo pronta a cambiare la politica italiana e a qualcuno non piacerà
La famiglia Berlusconi si prepara a tornare in campo. Marina, Pier Silvio e altri membri sono pronti a spingere per un rinnovamento di Forza Italia, con un impegno più diretto. Non si tratta solo di un cambio di volto, ma di un vero e proprio restyling del partito, che potrebbe portare a conseguenze inaspettate sulla scena politica italiana. Qualcuno non sarà contento di questa svolta.
Che si tratti di Marina o Pier Silvio, oppure semplicemente di un restyling di Forza Italia con un maggiore impegno diretto, una cosa è certa: la famiglia Berlusconi non può più stare a guardare. Vi spiego il perché.🔗 Leggi su Fanpage.it
