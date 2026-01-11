La Casa delle Guide della Valmasino si appresta a riaprire nel 2027, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione. Con il rifinanziamento del Bando regionale sui rifugi, che ha superato i 5 milioni di euro, potrebbero essere disponibili ulteriori 350 mila euro per i lavori. La riqualificazione garantirà un rinnovato punto di riferimento per guide e visitatori della zona, segnando un importante passo avanti per questa struttura.

La Casa delle guide della Valmasino vede.. la luce. Forse. Con il rifinanziamento del Bando regionale sui rifugi, con la cifra che ha superato gli iniziali 5 milioni di euro, per la Casa delle guide della Valmasino potrebbero arrivare altri 350.000 euro così da permettere di terminare alcune lavorazioni già in atto e di completare le opere necessarie a riaprire una struttura importante per l’intera Valmasino, capace di incrementare il flusso turistico in una delle vallate più belle e incontaminate tra quelle in provincia di Sondrio. La Casa delle guide fa parte dei beni inalienabili dell’ente montano di Morbegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa guide, entra “luce“. La riapertura nel 2027 dopo la fine dei cantieri

Leggi anche: “Opera attesa da decenni”: la Tangenziale Sud diventa realtà, cantieri al via nel 2027

Leggi anche: Metro, 400.000 euro per i commercianti penalizzati dai cantieri e rinvio per la linea 2: "Lavori nel 2027"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Casa guide, entra “luce“. La riapertura nel 2027 dopo la fine dei cantieri; Piano Casa: rent to buy per i giovani e cohousing per gli anziani; Quanto costa vivere da soli? La guida completa per il 2026; Monserrato, donna distratta alla guida butta giù un palo della luce.

Come illuminare la casa, la guida per posizionare le luci - L’illuminazione della casa non è solo una questione di visibilità, ma di atmosfera, emozione e carattere. dilei.it

Rough Guides, casa editrice internazionale di guide di viaggio, ha stilato la classifica dei posti da visitare assolutamente nel 2026: ci sono 3 mete italiane. Quali sono. - facebook.com facebook