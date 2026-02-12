La destra si divide su Clara Marchetto Fdi | Figura divisiva il Patt | Gerosa offende la nostra storia

La destra si spacca su Clara Marchetto, con Fratelli d’Italia che la definisce una figura divisiva e il Patt che accusa Francesca Gerosa di aver offeso la storia dell’autonomia trentina. Marchiorri e Bosin del Partito Autonomista Trentino Tirolese hanno manifestato pubblicamente la loro indignazione, sottolineando che sminuire Marchetto equivale a mancare di rispetto alla memoria di chi ha combattuto per l’autonomia.

“Chi sminuisce Clara Marchetto offende la storia dell’autonomia trentina”. Non hanno usato mezzi termini gli esponenti del Partito Autonomista Trentino Tirolese Simone Marchiorri e Maria Bosin nell’esprimere la propria “indignazione per le posizioni espresse da Francesca Gerosa su Clara Marchetto (volto storico del Trentino Alto Adige, ndr.) e sulla mozione che mirava a riabilitarla da una storia ingiusta”. Nata a Pieve Tesino nel 1911, Clara Marchetto fu insegnante e figura storica antifascista e sostenitrice dell’autonomia del Trentino Alto Adige. Nel 1940 fu accusata di spionaggio militare e trasferita al carcere femminile di Perugia.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Clara Marchetto e Francesca Gerosa si sono schierate contro la proposta di Fratelli d’Italia di rimuovere la targa dedicata a Marchetto, definendo il revisionismo “facile” e distante dalla loro visione.

