La Coppa Italia che riscrive l’Europa | perché può pesare anche alla Roma

Questa sera la Roma si prepara a una sfida importante in Coppa Italia, un’occasione che potrebbe influenzare anche il loro cammino in Europa. La squadra di Mourinho sa che questa competizione può dare una svolta alla stagione e vuole approfittarne. La partita arriva in un momento in cui i giallorossi sono concentrati sui punti e sui risultati in campionato, ma non vogliono perdere di vista l’obiettivo di fare bene anche in questa coppa.

In questa fase della stagione ci si concentra quasi sempre sulla classifica, sui punti, sugli scontri diretti. Eppure c’è una variabile che rischia di spostare davvero gli equilibri della corsa Champions e della bagarre alle spalle: la Coppa Italia. Perché, guardando le quattro semifinaliste, salta all’occhio un dettaglio tutt’altro che secondario: tre su quattro, oggi, non sono in una posizione di campionato che garantisca l’Europa “dalla porta principale”. E quando la coppa assegna un pass europeo, la graduatoria smette di essere l’unico tribunale. Tre semifinaliste fuori dalla “porta principale”: il quadro che cambia le prospettive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Coppa Italia che riscrive l’Europa: perché può pesare anche alla Roma Approfondimenti su Coppa Italia Fofana assenza che può pesare e molto: ecco perché. Milan chi per sostituirlo? CdS – Perché El Aynaoui in Coppa d’Africa può liberare Zirkzee alla Roma: il retroscena L’articolo analizza come la partecipazione di El Aynaoui alla Coppa d’Africa possa influenzare il futuro di Zirkzee alla Roma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Coppa Italia Argomenti discussi: La Coppa Italia toglie un posto europeo al campionato: ecco il quadro completo; Coppa Italia, il tabellone: Atalanta-Lazio e Inter-Como le semifinali; Coppa Italia Dilettanti: le protagoniste della 59ª edizione; Coppa Italia, la Lazio in semifinale: ai quarti battuto il Bologna ai calci di rigore. Bologna, si spezza la striscia di Italiano: addio Coppa Italia, ora resta solo l’EuropaE questa volta non c’è stato lieto fine. Per la prima volta dopo quattro anni, Vincenzo Italiano non giocherà le semifinali di Coppa. tuttomercatoweb.com Coppa Italia, la Lazio in semifinale: ai quarti battuto il Bologna ai calci di rigoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Coppa Italia, la Lazio in semifinale: ai quarti battuto il Bologna ai calci di rigore ... tg24.sky.it Dov’è finito quel Bologna tanto ammirato lo scorso anno Quel Bologna capace di vincere la Coppa Italia. Quel Bologna che esprimeva un grande calcio, che batteva le big del nostro campionato e che ha lottato per un posto in Champions League fino alle ulti - facebook.com facebook FT | 2-5 Siamo in semifinale di Coppa Italia #BolognaLazio #AvantiLazio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.