La Biblioteca comunale presenta il programma di iniziative per tutto l' anno | in partenza i ' Pomeriggi Game'

La Biblioteca comunale annuncia il suo nuovo calendario di eventi per il 2026-2027. Si parte con i ‘Pomeriggi Game’, un’iniziativa pensata per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti. La biblioteca si prepara a diventare ancora di più un punto di riferimento per la comunità, offrendo attività che stimolano la partecipazione e la crescita culturale di tutti.

Un calendario articolato che accompagna bambini, ragazzi e adulti lungo l’intero arco dell’anno, valorizzando la biblioteca come luogo di incontro, crescita culturale e partecipazione Il 7 marzo 2026 si svolge la Notte dei pupazzi, iniziativa dedicata ai bambini e pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri attraverso un’esperienza simbolica e condivisa. In primavera è prevista la partenza di un Corso di Fumetto, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dedicato allo sviluppo della creatività e alla narrazione per immagini. Si terrà inoltre, con data da definirsi, il Silent Book Party, incontro dedicato alla lettura individuale vissuta come esperienza collettiva.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

