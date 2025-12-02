Coordinamento Camp | Riaprire tutto il Palacultura la biblioteca comunale e restituire alla comunità il Ruspi e la Banca d’Italia

Riaprire alla città beni come il Palazzo della cultura nella sua interezza e la Biblioteca Manuzio; restituire alla comunità l’ex Garage Ruspi e la Banca d’Italia, ceduti all’Università La Sapienza; ripensare gli spazi espositivi dei musei; creare un polo museale al Parco archeologico di Satricum. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

