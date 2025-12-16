steve cahillane nominato ceo di kraft heinz

Kraft Heinz ha annunciato la nomina di Steve Cahillane come nuovo amministratore delegato, con inizio previsto dal 1° gennaio 2026. La scelta segna un importante cambiamento nella leadership dell'azienda, puntando a rafforzare la strategia e il posizionamento nel mercato globale dei beni di consumo.

Kraft Heinz ha annunciato la nomina di Steve Cahillane come amministratore delegato a partire dal primo gennaio 2026. Contestualmente, il manager entrerà a far parte del cda e guiderà Global Taste Elevation, una delle entità che nasceranno dalla separazione dell’azienda in due società indipendenti (l’altra si chiamerà North American Grocery ). Cahillane, che subentrerà a Carlos Abrams-Rivera, vanta oltre tre decenni di esperienza nel settore dei beni di largo consumo. Recentemente è stato presidente e ceo di Kellanova (ex Kellogg Company). In passato ha ricoperto incarichi di vertice in Nature’s Bounty, Coca-Cola Company, AB InBev e Coors. Lettera43.it

