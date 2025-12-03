lungo e soprattutto blu kate middleton il dettaglio del suo abbigliamento nasconde un significato segreto

Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico questa mattina accanto al principe William, in occasione dell’arrivo nel Regno Unito del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e della moglie Elke Büdenbender, protagonisti di una visita di Stato storica: era infatti da 27 anni che un Capo di Stato della Germania federale non si recava in UK per un tour istituzionale. I Windsor hanno preparato un’accoglienza all’altezza dell’evento, con una serie di appuntamenti ufficiali e un banchetto di Stato, ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto il look scelto dalla principessa del Galles, ricco di intenzione e simbolismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

