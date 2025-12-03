Lungo e soprattutto blu Kate Middleton il dettaglio del suo abbigliamento nasconde un significato segreto
Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico questa mattina accanto al principe William, in occasione dell’arrivo nel Regno Unito del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e della moglie Elke Büdenbender, protagonisti di una visita di Stato storica: era infatti da 27 anni che un Capo di Stato della Germania federale non si recava in UK per un tour istituzionale. I Windsor hanno preparato un’accoglienza all’altezza dell’evento, con una serie di appuntamenti ufficiali e un banchetto di Stato, ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto il look scelto dalla principessa del Galles, ricco di intenzione e simbolismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Rendere la vacanza il più possibile low-cost è l'obiettivo di tutti La cosa che in pochi sanno, però, è che esiste un piccolo rimedio per ridurre al minimo il prezzo dei voli, soprattutto quelli a lungo raggio ? - facebook.com Vai su Facebook
Oggi è uscito TU NON PUOI CAPIRE, il podcast innocentista sulla morte di Denis Bergamini a cui tengo molto, perché è frutto di un lavoro di inchiesta lungo e faticoso, ma anche e soprattutto perché è un LEGAL PODCAST non alla ricerca di un colpevole, ma Vai su X
“Lungo e soprattutto blu”. Kate Middleton, il dettaglio del suo abbigliamento nasconde un significato segreto - Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico questa mattina accanto al principe William, in occasione dell’arrivo nel Regno Unito del Presidente ... Da thesocialpost.it
Kate Middleton in blu guida l’accoglienza reale per il presidente della Germania - Walter Steinmeier a Heathrow insieme a William, dando il via alla visita di Stato del Regno Unito con eleganza e stile reale. Scrive panorama.it