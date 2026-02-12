Dopo una partenza difficile, Estra Pistoia Basket si affida a Karvel Anderson. Il giocatore americano entra in campo a Lumosquare e dà subito una scossa alla squadra. Anderson vuole aiutare i suoi a guardare al presente, concentrandosi su ogni partita. La sua presenza può fare la differenza per il resto della stagione.

Karvel Anderson entra in scena a Lumosquare dopo l’inizio di stagione con Estra Pistoia Basket, segnando l’avvio di una nuova fase in cui la guardia biancorossa racconta l’inserimento in squadra, l’impatto immediato sui compagni e l’importanza di un lungo periodo lontano dal parquet che ha rafforzato la leadership. La sua presenza è accompagnata dall’obiettivo di contribuire al massimo, anche quando le statistiche personali restano in secondo piano rispetto alla necessità di squadra. nel corso della presentazione, Anderson evita di indicare una percentuale precisa di forma, sottolineando invece la ricerca del ritmo giusto per essere utile ai compagni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Karvel Anderson: "L'Estra Pistoia guarda al presente, non al futuro

Approfondimenti su Estra Pistoia

È aperta la prevendita online dei biglietti per il match tra Unicusano Avellino Basket e Estra Pistoia, in programma domenica 11 gennaio alle ore 18.

Ultime notizie su Estra Pistoia

Argomenti discussi: Estra Pistoia Basket firma la guardia Karvel Anderson; Dopo 10 sconfitte consecutive Estra torna a vincere; Il Blu Bergamo si ritira. Pistoia perde due punti; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Tutto sulla 26^ giornata.

