2gennaio il nuovo singolo di Daring | giovane cantautore reggino dall' anima urban-pop

Il 2 gennaio segna il nuovo singolo di Daring, giovane cantautore di Reggio Calabria. Con uno stile urban-pop, Antonio Mercuri, in arte Daring, si distingue per la sua autenticità e passione. La sua musica riflette le influenze della scena contemporanea, contribuendo a consolidare il suo percorso nel panorama musicale italiano.

Reggio Calabria continua a farsi culla di giovani talenti e, tra questi, spicca il nome di Antonio Mercuri, in arte Daring, cantautore autodidatta che sta conquistando spazio nel panorama musicale grazie a passione, autenticità e determinazione.Giovane ma con le idee chiare, Daring scrive e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

