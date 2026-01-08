Juventus | Vlahovic possibile rientro anticipato

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, potrebbe tornare in campo prima del previsto. Dopo un intervento chirurgico per una lesione muscolo-tendinea all’adduttore sinistro, lo staff medico valuta un recupero anticipato rispetto alle stime iniziali di marzo-aprile. La sua ripresa tempestiva rappresenta una buona notizia per la squadra, che spera di poter contare sul giocatore nelle prossime sfide.

Buone notizie dall'infermeria Juventus: Dusan Vlahovic potrebbe tornare in campo prima del previsto. L'attaccante serbo, fermo da dicembre per la grave lesione muscolo-tendinea all'adduttore sinistro con intervento chirurgico, sta rispondendo ottimamente alle terapie, e lo staff medico valuta un recupero lampo che anticiperebbe i tempi iniziali di marzo-aprile.

