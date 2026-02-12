Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE | Guerra e Mulazzi dal 1? in difesa c’è Van Aarle

La partita tra Juventus Next Gen e Sambenedettese si riscalda con i primi dubbi sulla formazione. Guerra e Mulazzi partono dall’inizio, mentre in difesa c’è Van Aarle. Il match, valido per la 26ª giornata di Serie C, si svolge in un clima teso e combattuto. La cronaca racconta di un inizio vivace, con le due squadre che cercano subito spazio e occasioni per sbloccare il risultato.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: Guerra e Mulazzi dal 1?, in difesa c’è Van Aarle Approfondimenti su Juventus Next Gen Sambenedettese Sambenedettese, difesa a quattro per affrontare Juventus Next Gen: scelte e assenze nell’undici iniziale. La Sambenedettese si prepara alla trasferta contro la Juventus Next Gen con alcune novità in formazione. Juve Roma Primavera LIVE: scende Van Aarle dalla Next Gen, Merola-Leone alle spalle di Biggi. Le scelte ufficiali di Padoin La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juventus Next Gen Sambenedettese Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Sambenedettese; Serie C | Torres-Juventus Next Gen | La partita; Pronostici Juventus Next Gen-Sambenedettese: Statistiche, Analisi, Dove in TV 12.02.2026 Serie C; Giovedì Juve Next Gen-Sambenedettese: dalle 15 alcune vie chiuse vicino al Moccagatta. Juve Next Gen-Sambenedettese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri, allenati da Brambilla, vogliono continuare a correre tra le prime della classifica e tenersi stretto il quarto posto ... tuttosport.com Giovedì Juve Next Gen-Sambenedettese: dalle 15 alcune vie chiuse vicino al MoccagattaALESSANDRIA - In vista della gara del campionato di Serie C tra Juventus Next Gen e Sambenedettese prevista questo giovedì 12 febbraio alle 18 allo stadio ... radiogold.it Partita Ravenna F.C. – Juventus Next Gen di domenica 15 febbraio: le possibili modifiche alla viabilità - facebook.com facebook Da #Muharemovic a #Licina e #Oboavwoduo, Claudio #Chiellini parla della Juventus Next Gen x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.