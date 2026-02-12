Juventus Next Gen Sambenedettese 4-1 LIVE | doppio Guerra poi Cerri e Gunduz Dominio totale INTERVALLO
La Juventus Next Gen batte la Sambenedettese 4-1 davanti ai propri tifosi. Doppietta di Guerra, poi Cerri e Gunduz trovano il gol. Partita dominata dai bianconeri fin dall’inizio, che chiudono l’incontro con un risultato netto e senza troppi problemi.
di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 4-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45’+5? GOL ZINI – La Sambenedettese torna in partita a fine primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Next Gen Sambenedettese 2-0 LIVE: Cerri e Gunduz per l'uno-due bianconero
La Juventus Next Gen batte 2-0 la Sambenedettese e conquista tre punti importanti.
Pagelle Torres Juventus Next Gen: Gunduz = qualità, Owusu e Puczka straripanti. Guerra e Cerri entrano e spaccano VOTI
Nella partita di Serie C tra Torres e Juventus Next Gen, le pagelle mettono in evidenza le prestazioni di Gunduz, Owusu e Puczka.
