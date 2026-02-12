James Van Der Beek | la carriera di un attore e di una persona amatissima

Oggi si è spento James Van Der Beek, l’attore famoso per aver interpretato Dawson in Dawson’s Creek. Aveva 48 anni e combatteva da tempo contro il cancro. La notizia ha colpito fan e colleghi che ricordano un artista amato e una persona sincera.

È divenuto celebre per il ruolo di protagonista nella serie cult Dawson’s Creek. James Van Der Beek è morto oggi all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ricordano con struggente malinconia la moglie Kimberly Brook e la sua collega, storica co-star di Dawson’s Creek, Katie Holmes. Il mondo del cinema e del pubblico si stringe nel ricordo di questo ragazzo dalla passione argentea e dalla candida amorevolezza. Ripercorriamo la sua intensa carriera e il ricordo dei suoi affetti più cari. James lascia gli studi per Dawson’s Creeks. James era un ragazzo determinato, con il sogno di fare l’attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, sta ricevendo supporto attraverso un’asta di oggetti autografati.

È morto James Van Der Beek, l’attore conosciuto per il suo ruolo in Dawson’s Creek.

James Van Der Beek, le ultime ore: Ha affrontato la morte come un re. Il racconto da brividi dell’amicoRimasto vicino all’attore di Dawson’s Creek fino all’ultimo, l’amico e collega Mehcad Brooks ha parlato della sua lotta contro il tumore: cosa ha detto ... libero.it

Addio James Van Der Beek: l’annuncio della moglie, i 6 figli, il lutto delle altre star di Dawson’s Creek«Il nostro amato James ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia»: l'annuncio della moglie dell'attore, morto di cancro a 48 anni. I 6 figli, il cordoglio delle star ... amica.it

James Van Der Beek perde la battaglia contro il tumore al colon. Gli ultimi giorni in famiglia e con gli amici: «Un onore starti accanto» - facebook.com facebook

La morte a soli 48 anni dell' attore James Van Der Beek, celebre protagonista di Dawson’s Creek, per tumore al colon di terzo stadio, diagnosticato a fine 2023, oltre ad essere una brutta notizia, rappresenta l'ennesimo esempio dell'aumento dell'insorgenza di x.com