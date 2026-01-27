James Van Der Beek una star Marvel sta raccogliendo fondi per l' attore malato di cancro

James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, sta ricevendo supporto attraverso un’asta di oggetti autografati. L’iniziativa, promossa da Paul Walter Hauser in collaborazione con Cameo, mira a raccogliere fondi per un attore malato di cancro. Questa iniziativa dimostra come il coinvolgimento di personaggi dello spettacolo possa contribuire alla solidarietà e al sostegno di chi affronta gravi malattie.

Paul Walter Hauser ha in programma di collaborare con Cameo e di organizzare un'asta di "oggetti personali e autografi di amici famosi" per raccogliere fondi a favore della star di Dawson's Creek. Paul Walter Hauser sta collaborando con Cameo nella speranza di raccogliere fondi per James Van Der Beek, icona di Dawson's Creek, che ha recentemente rivelato di aver messo all'asta alcuni cimeli dei suoi ruoli più famosi per pagare le cure contro il cancro. Van Der Beek ha annunciato nel novembre 2024 di essere stato colpito da un cancro al colon-retto al terzo stadio. "James Van Der Beek ha iniziato a vendere i suoi vecchi oggetti di scena per pagare le cure contro il cancro al colon-retto, e questo non mi è piaciuto", ha scritto Hauser, recentemente apparso ne I Fantastici . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

