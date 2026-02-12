James Van Der Beek è morto a 48 anni | addio a Dawson Leery
James Van Der Beek è morto a 48 anni. L’attore statunitense, famoso per aver interpretato Dawson Leery in Dawson’s Creek, si è spento oggi ad Austin. La notizia ha sorpreso fan e colleghi, ancora senza dettagli sulle cause della morte.
James Van Der Beek, celebre attore statunitense noto in tutto il mondo per il ruolo di Dawson Leery in Dawson’s Creek, è morto oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, a Austin, a soli 48 anni. La causa del decesso è il tumore al colon diagnosticato nell’agosto 2023, di cui aveva parlato pubblicamente solo nel novembre 2024. Sui social, la famiglia ha diffuso un commovente messaggio: «Il nostro amato James David Van Der Beek è venuto a mancare serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Ci ha lasciato James Van Der Beek, attore statunitense noto soprattutto per il ruolo di Dawson Leery nel teen drama of Dawson's Creek (1998–2003).
Nel giorno del suo 48esimo compleanno, l'8 marzo 2025, James Van Der Beek ha pubblicato sui social un messaggio commovente: "È stato l'anno più difficile della mia vita. Alla domanda 'Sono solo un ragazzo con il cancro Chi sono ora', mi sono risposto
