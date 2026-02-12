James Van Der Beek che malattia aveva l’attore di Dawson’s Creek? Ecco la causa della morte

La notizia della scomparsa di James Van Der Beek ha preso di sorpresa molti fan italiani. L’attore, diventato famoso con il ruolo di Dawson in Dawson’s Creek, si è spento lasciando dietro di sé domande sulla causa della sua morte. La sua scomparsa ha scuoto il pubblico che lo aveva seguito e amato per anni. Ora si cerca di capire cosa abbia portato alla sua scomparsa e quale malattia lo abbia colpito.

La scomparsa di James Van Der Beek ha scosso il pubblico che lo aveva conosciuto e amato nei panni di Dawson Leery. L'attore, morto a 48 anni, combatteva da tempo contro una malattia che lui stesso aveva scelto di rendere pubblica nel 2024. La notizia della sua morte riporta al centro dell'attenzione un tumore che negli ultimi anni sta colpendo sempre più persone anche sotto i cinquant'anni: il cancro al colon-retto, una patologia spesso silenziosa nelle fasi iniziali. James Van Der Beek che malattia aveva? Di cosa è morto?. A comunicare la morte dell'attore, l'11 febbraio, è stata la famiglia con un messaggio condiviso su Instagram: « Il nostro amato James David Van Der Beek se n'è andato serenamente questa mattina. A settembre 2025 il cast di «Dawson's Creek» celebrò una reunion alla quale purtroppo James Van Der Beek, che nella serie era Dawson, non potè partecipare proprio per i problemi di salute, il tumore al colon che stava tentando di cura. "Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio.

