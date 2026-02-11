È morto oggi James Van Der Beek, l’attore famoso per aver interpretato Dawson nella serie cult “Dawson’s Creek”. Aveva 48 anni e aveva combattuto a lungo contro il cancro. La notizia ha colpito fan e colleghi, molti dei quali ricordano l’attore per il suo ruolo iconico.

È divenuto celebre per il ruolo di protagonista nella serie cult Dawson’s Creek. James Van Der Beek è morto oggi all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. A dare l’annuncio è stata la moglie, Kimberly Van Der Beek, con un messaggio pubblicato su Instagram. “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina”, ha scritto. “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da raccontare sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sul valore che attribuiva al tempo. Verrà il momento per farlo. Ora chiediamo soltanto rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista della serie “Dawson’s Creek” aveva 48 anni

Approfondimenti su James Van Der Beek

Questa mattina, il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di James Van Der Beek, l’attore noto per aver interpretato Dawson Leary in Dawson’s Creek.

L’attore James Van Der Beek, famoso per il ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek è morto a 48 anni; James Van Der Beek è morto a 48 anni: addio alla star di Dawson's Creek; Morto Davide Di Corato, lo chef e giornalista travolto da alcuni pannelli fotovoltaici: aveva 64 anni; Riccardo, il ras del quartiere: il successo a un passo da casa.

James Van Der Beek morto per cancro al colon: perché la prevenzione può salvare la vitaJames Van Der Beek morto per cancro al colon a 48 anni. Cosa sapere su sintomi, fattori di rischio e screening del tumore del colon-retto e perché la prevenzione può salvare la vita ... iodonna.it

E’ morto a soli 48 anni il protagonista di 'Dawson’s Creek' James Van Der Beek: l’annuncioL’attore, noto in Italia per aver interpretato il ruolo di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, si è spento oggi ... gossip.it

È morto James Van Der Beek, l'attore-star di Dawson's Creek. Aveva 48 anni - facebook.com facebook

È morto James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek x.com