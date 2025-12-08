Addio a un grande Italia in lutto se ne va una vera colonna | il dolore di tutti

C’è un silenzio diverso che oggi ha invaso PizzAut. Un silenzio che non si era mai sentito in quel luogo di abbracci, mani sporche di farina e risate che scaldano l’aria. Qualcosa si è spezzato all’improvviso, lasciando tutti senza parole e con il fiato sospeso davanti a una porta che, per la prima volta, resta chiusa senza spiegazioni. Nessuno si aspettava che proprio oggi quel locale così amato, rifugio di storie e sogni, avrebbe dovuto fermarsi. Ma il motivo è di quelli che fanno tremare il cuore, perché va molto oltre qualsiasi imprevisto o guasto tecnico. È una ferita che attraversa chi ha vissuto quell’avventura dall’inizio, un dolore che si legge negli occhi e nei gesti di chi, ogni giorno, l’ha reso possibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it