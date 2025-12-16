Crosetto | ‘penso a una difesa continentale europea’

In un intervento recente, Crosetto propone l’idea di una difesa europea più integrata e continentale, estendendo il concetto oltre i confini dell’Europa a 27. La sua visione include Paesi come Norvegia, Regno Unito, Paesi Balcanici, Austria e Svizzera, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e la sicurezza sul continente.

© Imolaoggi.it - Crosetto: ‘penso a una difesa continentale europea’ “Io quando penso alla difesa europea penso a un’Europa diversa dall’Europa a 27, penso a un’Europa continentale, in cui ci siano Norvegia, Regno Unito, Paesi Balcanici, Austria, Svizzera. In un’Europa strutturata così ci sarebbe spazio anche per l’Ucraina perché vedo difficile il percorso dell’Ucraina nella Nato o nella Ue (anche se nella Ue più per. Imolaoggi.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ue, Crosetto: penso a una difesa continentale europea, non a 27 - "Io quando penso alla difesa europea penso a un'Europa diversa dall'Europa a 27, penso a un'Europa continentale, in ... stream24.ilsole24ore.com

Crosetto torna in pressing. «Intelligence della Difesa» - Lo fa scrivere nero su bianco il ministro di Fratelli d’Italia, nella relazione che accompagna il nuovo bilancio di previsione del suo dicastero, letta dal Messaggero. ilmessaggero.it

COSA PENSO DELLA LEVA MILITARE VOLONTARIA IN ITALIA Il Ministro della Difesa Crosetto non vede che in Francia i giovani sono nelle piazze a protestare contro la stessa legge voluta da Macron Davvero pensiamo che investire nel futuro del nostro - facebook.com facebook

Più che un’intervista è un dibattito. Fare intervistare il Ministro della Difesa Crosetto da Travaglio, il giornalista più contrario alla politica estera del Governo, dà la misura di #Atreju: confrontarsi con chi la pensa diversamente. Altri invece hanno giustificato l’ass x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.