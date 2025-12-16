Crosetto | ‘penso a una difesa continentale europea’

In un intervento recente, Crosetto propone l’idea di una difesa europea più integrata e continentale, estendendo il concetto oltre i confini dell’Europa a 27. La sua visione include Paesi come Norvegia, Regno Unito, Paesi Balcanici, Austria e Svizzera, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e la sicurezza sul continente.

“Io quando penso alla difesa europea penso a un’Europa diversa dall’Europa a 27, penso a un’Europa continentale, in cui ci siano Norvegia, Regno Unito, Paesi Balcanici, Austria, Svizzera. In un’Europa strutturata così ci sarebbe spazio anche per l’Ucraina perché vedo difficile il percorso dell’Ucraina nella Nato o nella Ue (anche se nella Ue più per. Imolaoggi.it

