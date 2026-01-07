Dalle città smart al lavoro del futuro l’italia che innova a Las Vegas | 51 startup con Ice al Ces 2026

L’Italia si presenta al Ces 2026 di Las Vegas con 51 startup selezionate da Ice, testimonianza di un ecosistema innovativo in crescita. Dalle città intelligenti alle soluzioni per il lavoro del futuro, queste realtà rappresentano un ponte tra tradizione e progresso, contribuendo a valorizzare il contributo italiano nell’ambito tecnologico internazionale. Un’occasione per condividere idee e promuovere l’innovazione che guarda avanti, mantenendo salde le radici culturali del nostro Paese.

Non solo una vetrina tecnologica, ma un ecosistema dinamico che proietta il valore della tradizione italiana verso le nuove frontiere dell’innovazione globale. Si è aperta ufficialmente la partecipazione dell’Italia al Ces di Las Vegas, la più importante manifestazione tech al mondo. Al centro della missione coordinata dall’ Ice–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane una delegazione di più di 60 organizzazioni tra enti di ricerca, acceleratori di innovazione, attori istituzionali, cluster regionali e startup innovative provenienti da 13 regioni che testimoniano la maturità di un comparto capace di presidiare settori strategici: dall’intelligenza artificiale applicata alla salute e all’industria, fino ai nuovi modelli di mobilità sostenibile e alle tecnologie per l’energia pulita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

