iPhone 17e | trapelata possibile da di lancio Cosa sappiamo le ultime indiscrezioni
Nei giorni scorsi sono trapelate nuove indiscrezioni su iPhone 17e, il modello “economico” di Apple. Sembrerebbe pronto al lancio, con fonti vicine alla catena di approvvigionamento che confermano una possibile data di uscita a breve. La società di Cupertino si prepara a presentare anche questa versione, dopo aver già annunciato i modelli più costosi.
Trapelano ulteriori notizie su iPhone 17e che sembra essere ormai pronto al debutto. Il modello “economico” dell’azienda di Cupertino potrebbe essere lanciato a breve secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete e che seguono le indicazioni della catena di approvvigionamento. Secondo le ultime voci intercettate da Wccftech, Apple potrebbe svelare il suo nuovo entry-level tra meno di due settimane, con una data cerchiata in rosso sul calendario che però fa storcere il naso ai puristi delle statistiche di Cupertino. iPhone 17E: Dynamic Island e MagSafe nel nuovo economico Apple del 2026. iPhone 17e in una data “anomala”?. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Approfondimenti su iPhone 17e
Le ultime indiscrezioni suggeriscono una batteria enorme per Vivo X300 Ultra e una tempistica di lancio
“Cosa dovete sapere”. Samira Lui rompe il silenzio dopo le ultime indiscrezioni: “Consigliata da Pier Silvio”
Samira Lui, protagonista di grande successo questa stagione televisiva, rompe il silenzio sulle recenti indiscrezioni.
Ultime notizie su iPhone 17e
Argomenti discussi: Samsung Galaxy S26: Data di uscita trapelata – Unpacked il 25 febbraio, vendite dall’11 marzo — Tutto quello che sappiamo.
iPhone 17e: possibile lancio il 19 febbraio, MagSafe a 25 W e design invariatoL’ iPhone 17e, il modello accessibile della generazione Apple 2026, inizialmente atteso per la primavera, potrebbe arrivare molto prima. Il dispositivo della Mela morsicata, infatti, potrebbe essere ... cellulare-magazine.it
iPhone 17e, il nuovo modello economico è dietro l'angolo? Filtra la data di lancioSi rimettono in moto i rumor su iPhone 17e. E per una buona ragione: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il lancio del prossimo melafonino economico (per gli standard di Apple, s'intende) sarebb ... hdblog.it
Buongiorno a tutti, allora io ho un iPhone 14 Pro quando devo parlare con Siri e le chiedo di inviare un messaggio su WhatsApp lo fa però mi dice prima di inviare devi sbloccare iPhone. Si può evitare questa cosa Che sto uscendo pazzo, ma non riesco a tro facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.